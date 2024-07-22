Роналдо рассказал, что думает о новичке «Реала» Эндрике

Знаменитый экс-футболист сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роналдо поделился мыслями о своём соотечественнике Эндрике.

18-летний форвард пополнил ряды «сливочных», перебравшись из «Палмейраса».

«Эндрик – высококлассный игрок. Он обладает голевым чутьём, хорошо укрывает мяч от соперников, силён в игре один в один. Думаю, у него есть не только качества, необходимые нападающему, но и навыки «десятки», – передаёт Madrid Zone слова Роналдо.

Трансфер Эндрика обойдётся «Реалу» в 60 млн евро, если в силу вступят бонусы, прописанные в сделке с «Палмейрасом». На счету юного футболиста три забитых гола в десяти матчах за сборную Бразилии.