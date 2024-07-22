Бензема: «Я знал, что Мбаппе окажется в «Реале»

Экс-игрок мадридского «Реала» Карим Бензема высказался о переходе в клуб Килиана Мбаппе.

25-летний форвард не стал продлевать истекающий контракт с «ПСЖ», поэтому достался «сливочным» на правах свободного агента. Официальная презентация француза на «Сантьяго Бернабеу» состоялась 16 июля.

«Я знал, что рано или поздно Мбаппе станет игроком «Реала». Я всегда так думал – так и оказалось. Килиан – выдающийся футболист», – приводит Madrid Xtra слова нападающего саудовского «Аль-Иттихада», покинувшего «Реал» прошлым летом.

Соглашение Килиана Мбаппе с мадридским грандом рассчитано до середины 2029 года.