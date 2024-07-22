Стало известно, когда «Барселона» окончательно решила подписать Нико Уильямса

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс был обозначен «Барселоной» в качестве главной трансферной цели.

Каталонский клуб давно следил за футболистом и задумывался о его приобретении, но окончательная уверенность в необходимости трансфера появилась во время Евро-2024, докладывает Sport. В «Барселоне» были очень впечатлены выступлением 22-летнего игрока на континентальном турнире, который завершился для сборной Испании триумфом.

Нико Уильямс должен стать первым подписанием «Барселоны» в нынешнее межсезонье. Для заключения сделки потребуется порядка 60 млн евро. «Сине-гранатовые» планируют оформить переход до конца июля.

В активе Уильямса два гола и один ассист в шести поединках Евро-2024.