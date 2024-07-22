Бензема: «Винисиус заслужил «Золотой мяч»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема считает, что Винисиус Жуниор должен получить «Золотой мяч».

Бразилец особенно впечатляюще провёл вторую половину прошедшего сезона, внеся ключевой вклад в триумф команды в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

«Винисиус заслуживает «Золотой мяч» после такого сезона – и не только за то, что он сделал в этом году, но и за предыдущий год, за его умение обращаться с мячом. Он совершенный футболист», – цитирует Madrid Zone Бензема, ныне выступающего в Саудовской Аравии за «Аль-Иттихад».

Сам француз выиграл престижную индивидуальную награду в 2022 году.