Хави пытался переманить Эндрика в «Барселону», но игрок выбрал «Реал»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес хотел видеть в своей команде нападающего Эндрика.

В конце 2022 года мадридский «Реал» выиграл борьбу за бразильца у других европейских грандов, оформив будущий трансфер вундеркинда из «Палмейраса». Согласно информации ESPN, незадолго до этого Хави, тогда возглавлявший «Барселону», пытался убедить форварда присоединиться к «сине-гранатовым», но не смог – тот уже был настроен перейти в «Реал».

21 июля Эндрик отметил 18-летие и официально стал игроком «сливочных».

Хави Эрнандес в «Барселоне» уже не работает – он был отправлен в отставку в мае. Новым тренером каталонского клуба стал Ханс-Дитер Флик.