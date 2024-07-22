Флик считает, что «Барселона» не нуждается в новом опорнике

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не видит необходимости в подписании нового опорного полузащитника.

«Сине-гранатовые» активно искали игрока на эту позицию при прежнем тренере Хави Эрнандесе. По распространённому мнению, каталонцам так и не удалось найти замену Серхио Бускетсу, что стало одной из причин неоднозначных выступлений в сезоне-2023/24. Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, новый рулевой «Барселоны» Флик не нуждается в футболисте такого плана.

Ожидается, что при немецком специалисте команда будет играть с двумя опорниками в формации 4-2-3-1, и эту зону способны закрыть Гави, Илкай Гюндоган, Френки де Йонг, Андреас Кристенсен и Педри. Именно по этой причине клуб отказался от подписания Гидо Родригеса.