Новичок «Реала» Эндрик: «Мне не нужен психолог»

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик заявил, что помощь психолога ему не потребуется.

Бразилец официально стал игроком «сливочных» в воскресенье, когда отметил 18-й день рождения. Он перебрался из «Палмейраса».

«Психолог? Мой психолог – это Бог, мне не нужно открываться кому-то ещё. Я не вижу необходимости в том, чтобы изливать душу кому-то, кто даже не знает моих родителей и меня самого», – приводит Madrid Xtra слова юного форварда.

К 18 годам Эндрик успел провести десять матчей за сборную Бразилии, в которых отметился тремя голами. Стоимость трансфера футболиста в «Реал» может достичь 60 млн евро с учётом бонусов.