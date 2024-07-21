Стало известно, когда Педри сможет вернуться на поле

Полузащитник «Барселоны» Педри продолжает залечивать травму, полученную на чемпионате Европы.

Испанец повредил колено в столкновении с Тони Кроосом в матче 1/4 финала Евро против сборной Германии. 21-летний хавбек пропустил остаток турнира, но это не помешало «красной фурии» завоевать трофей.

Сейчас Педри делает всё возможное, чтобы как можно скорее вернуться в строй. По информации журналиста Тони Хуанмарти, возвращение футболиста запланировано на середину августа.

17 августа команда Ханса-Дитера Флика сыграет на выезде против «Валенсии» в поединке первого тура нового розыгрыша Ла Лиги.