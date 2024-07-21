«Реал» может не подписать ни одного игрока до закрытия трансферного окна

Мадридский «Реал» не планирует трансферов в текущее окно.

Ряды «сливочных» пополнили форварды Килиан Мбаппе и Эндрик, о приходе которых было известно ещё до старта трансферного периода. По сообщениям Marca, «Реал» с высокой долей вероятности не совершит ни одного подписания до закрытия летнего трансферного окна. В клубе считают, что все позиции укомплектованы.

Напомним, «Реал» вёл переговоры с «Лиллем» по трансферу Лени Йоро, но 18-летнего центрального защитника перехватил «Манчестер Юнайтед», значительно перебивший предложение испанского гранда.

Этим летом команду Карло Анчелотти уже покинули Рафа Марин («Наполи»), Хоселу («Аль-Гарафа»), Начо Фернандес («Аль-Кадисия») и Тони Кроос, завершивший карьеру.