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«Реал» может не подписать ни одного игрока до закрытия трансферного окна

21 Июля 2024 • 23:02 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Мадридский «Реал» не планирует трансферов в текущее окно.

Ряды «сливочных» пополнили форварды Килиан Мбаппе и Эндрик, о приходе которых было известно ещё до старта трансферного периода. По сообщениям Marca, «Реал» с высокой долей вероятности не совершит ни одного подписания до закрытия летнего трансферного окна. В клубе считают, что все позиции укомплектованы.

Напомним, «Реал» вёл переговоры с «Лиллем» по трансферу Лени Йоро, но 18-летнего центрального защитника перехватил «Манчестер Юнайтед», значительно перебивший предложение испанского гранда.

Этим летом команду Карло Анчелотти уже покинули Рафа Марин («Наполи»), Хоселу («Аль-Гарафа»), Начо Фернандес («Аль-Кадисия») и Тони Кроос, завершивший карьеру.

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