«Барселона» посредством своего официального сайта объявила об уходе Рафы Маркеса с должности тренера молодёжной команды. Стороны договорились о прекращении сотрудничества, поскольку 45-летний специалист решил принять новый профессиональный вызов в своей карьере.

«Барселона» в пресс-релизе поблагодарила Рафу Маркеса за два года работы у руля молодёжки. Каталонцы пожелали молодому тренеру успехов в дальнейшей карьере.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Маркес станет главным тренером национальной сборной Мексики.

Добавим, что как футболист Рафа Маркес выступал за «Барселону» в 2003-2010 годах.