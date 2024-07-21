Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Раскрыта необычная роль Винисиуса в «Реале»

21 Июля 2024 • 16:56 Комментировать (1)

Нападающий Винисиус Жуниор помогает «Реалу» не только на футбольном поле. Выяснилось, что звёздный бразилец приносит пользу ещё и на трансферном рынке. На страницах AS вышел материал, в котором Винисиуса называют «агентом «Реала».

«Бразилец стал одним из больших неофициальных агентов «Реала», - говорится в заметке.

Отмечается, что Винисиус связывается с футболистами, которых хочет подписать мадридский клуб. Так было с Джудом Беллингемом, Эндриком и даже Килианом Мбаппе.

По данным источника, сейчас Винисиус контактирует с Альфонсо Дэвисом из «Баварии». Слухи давно связывают канадца с «Реалом».

Звезда «Реала» Винисиус напугал посетителей музея в Нью-Йорке

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Альфонсо Дэвис Эндрик Джуд Беллингем ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Francisco Gento
21 Июля 2024 в 17:30
Всё правильно, Винисиус - внештатный министр иностранных дел РМ.
Ответить
Роналду определился с клубом, «Барселона» подпишет топового нападающего, а в сборной Англии будет фиктивный тренер – в главных слухах недели УЕФА начал расследование в отношении игроков Испании после победы на Евро-2024 Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место «Манчестер Сити» подписывает звезду «Баварии» Холанн может покинуть «Манчестер Сити» в следующем году – он хочет перейти только в один клуб «Спартак» огорчил фанатов ещё до старта в РПЛ – как так получилось Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список После подписания Барко «Спартак» попытается заполучить ещё одного футболиста «Барселона» решила купить сразу трёх игроков сборной Испании
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й
Спортивные новости
Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Июля
16:56 · Испания. Ла Лига
Раскрыта необычная роль Винисиуса в «Реале» 1
16:11 · Испания. Ла Лига
Хоселу назвал игрока «Реала», который больше всего заслужил «Золотой мяч» 1
15:14 · Италия. Серия А
​Коке напутствовал Морату: «Желаю ему всего наилучшего»
14:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
Защитник «Сочи» Дркушич договорился с известным клубом из Испании
13:56 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - лучший клуб мира по важному показателю 1
13:32 · Испания. Ла Лига
«Барселона» намерена переподписать контракт с де Йонгом 2 слухи
12:48 · Германия. Бундеслига
«Барселона» может не подписать Ольмо - названа причина 1
12:07 · Испания. Ла Лига
«Реал» не продал Лунина в «Атлетико» - названа причина 1
10:48 · Испания. Ла Лига
Канте может перейти в испанский суперклуб
10:00 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Барселоны» Флик одобрил покупку игрока «Манчестер Сити» 3
08:29 · Испания. Ла Лига
Тренер «Реала» Анчелотти выделил два клуба в своей карьере 1
08:21 · Испания. Ла Лига
Флик рассказал, какой игрок нужен «Барселоне»
08:02 · Испания. Ла Лига
В «Реале» удивлены поведением Мбаппе 2
07:18 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил, за сколько продаст Лунина
06:06 · Германия. Бундеслига
Симеоне хочет видеть в «Атлетико» игрока сборной Германии слухи
05:38 · Испания. Ла Лига
В «Бенфике» прокомментировали информацию о возвращении Фелиша
04:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может заменить Маркеса другим известным экс-игроком
04:15 · Германия. Бундеслига
Ольмо хочет перейти в «Барселону» слухи
03:58 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» начала переговоры с «Манчестер Сити» по Канселу 1
03:33 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» выбирает между Эдерсоном и другим звёздным вратарём
03:09 · Испания. Ла Лига
Контракт Эндрика с «Реалом» официально вступил в силу – игроку исполнилось 18 лет
02:34 · Англия. Премьер-лига
Будущее Нико Уильямса решится в ближайшие дни – игрок интересен «Барселоне» и клубам АПЛ
02:26 · Италия. Серия А
«Атлетико» претендует на трансферную цель «Милана»
20 Июля
22:39 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил, когда уйдёт на пенсию
22:31 · Чемпионат Европы 2024
​Чемпион Формулы-1 восторгается игрой Ямаля
Все новости
Рекомендуем