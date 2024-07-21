Раскрыта необычная роль Винисиуса в «Реале»

Нападающий Винисиус Жуниор помогает «Реалу» не только на футбольном поле. Выяснилось, что звёздный бразилец приносит пользу ещё и на трансферном рынке. На страницах AS вышел материал, в котором Винисиуса называют «агентом «Реала».

«Бразилец стал одним из больших неофициальных агентов «Реала», - говорится в заметке.

Отмечается, что Винисиус связывается с футболистами, которых хочет подписать мадридский клуб. Так было с Джудом Беллингемом, Эндриком и даже Килианом Мбаппе.

По данным источника, сейчас Винисиус контактирует с Альфонсо Дэвисом из «Баварии». Слухи давно связывают канадца с «Реалом».

Звезда «Реала» Винисиус напугал посетителей музея в Нью-Йорке