Хоселу назвал игрока «Реала», который больше всего заслужил «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Реала» Хоселу назвал футболиста, который, по его мнению, больше всего заслужил «Золотой мяч» в 2024 году. Хоселу не устаёт повторять – награду должен получить защитник Дани Карвахаль.

«Я всегда говорил, что Карвахаль заслуживает награду больше всего. Он выиграл всё, что нужно для победы в голосовании. Он был важным игроком и самым ценным игроком финала Лиги чемпионов. Награда Карвахалю была бы более чем заслуженной», - цитирует Хоселу издание AS.

Дани Карвахаль в 2024 году выиграл Суперкубок Испании, чемпионат Испании, Лигу чемпионов и чемпионат Европы.

Напомним, что в прошлом году «Золотой мяч» выиграл Лионель Месси.