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«Барселона» - лучший клуб мира по важному показателю

21 Июля 2024 • 13:56 Комментировать

В последние годы «Барселона» борется с финансовыми трудностями, что накладывает отпечаток на результаты. Но есть один важный показатель, который позволяет фанатам «сине-гранатовых» с оптимизмом смотреть в будущее. Портал Transfermarkt составил рейтинг клубов по стоимости игроков в возрастной категории до 21 года.

В «Барселоне» сразу 14 таких игроков, и суммарная их оценочная стоимость составляет 444 миллиона евро. На втором месте идёт «Реал» с показателем в 320 миллионов евро. При этом футболистов в возрасте до 21 года в составе «сливочных» только четыре.

Третья позиция у «ПСЖ» (13 игроков, 262 миллиона евро). Полностью ознакомиться с рейтингом можно на картинке ниже.

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