Каталонская «Барселона» хочет продлить трудовой договор с нидерландским полузащитником Френки де Йонгом на новых условиях.

Как стало известно Diario Sport, «сине-гранатовые» хотят оперативно закрыть вопрос по новому контракту 27-летнего хавбека, чтобы снизить финансовую нагрузку.

По данным источника, «Барселона» хочет распределить текущую зарплату де Йонга на несколько лет по новому долгосрочному соглашению.

Стоит сказать, что ранее появилась информация о заработной плате де Йонга, которая составляет 37,5 миллионов евро в год. Нидерландец является самым высокооплачиваемым футболистом испанской Ла Лиги.