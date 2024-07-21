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«Реал» не продал Лунина в «Атлетико» - названа причина

21 Июля 2024 • 12:07 Комментировать

Мадридский «Атлетико» был заинтересован в подписании украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина, об этом рапортует Defensa Central.

По данным источника, руководство «матрасников» было готово заплатить за футболиста 15 миллионов евро. Однако «королевский» клуб не устроила эта сумма. «Сливочные» рассчитывают выручить с продажи игрока 30-35 миллионов евро. Из-за финансовых разногласий сделка не состоялась.

Напомним, что трудовое соглашение Лунина с мадридским грандом рассчитано до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 25 миллионов евро.

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Реал Мадрид Атлетико Мадрид Андрей Лунин трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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