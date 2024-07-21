Канте может перейти в испанский суперклуб

Французский опорник Нголо Канте, права на которого принадлежат саудовскому «Аль-Иттихаду», может вернуться в Европу. Об этом сообщают журналисты портала Sport.es.

Как стало известно источнику, в трансфере 33-летнего французского полузащитника заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» остались под впечатлением от выступления Канте на чемпионате Европы – 2024 и хотят оформить его переход этим летом.

Контракт Нголо с «Аль-Иттихадом» рассчитан до середины 2026 года, трансферная стоимость футболиста составляет девять миллионов евро. В прошлом сезоне Канте провел 44 встречи, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.