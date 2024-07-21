Тренер «Реала» Анчелотти выделил два клуба в своей карьере

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, готов ли он поработать в сборной.

«Национальная команда? Нет, я не хочу заниматься сборными, мне более интересна ежедневная работа в клубе. Среди всех команд, которые я возглавлял, наибольшая привязанность к «Реалу» и «Милану». В Мадриде мы как семья», - передает слова итальянского специалиста Sky Sport Italia.

Ранее в прессе ходили слухи, что в подписании Анчелотти была заинтересована сборная Бразилии.

Итальянец вернулся в «Реал» в 2021 году. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2026-го.