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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик рассказал, какой игрок нужен «Барселоне»

21 Июля 2024 • 08:21 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поведал о том, какой футболист нужен его команде.

«У меня хорошие отношения со спортивным директором клуба Деку. Я доволен его работой. Нам сейчас нужно создать более качественную команду. У нас много молодежи, думаю, команде нужен игрок, который умеет выигрывать матчи. Также мы должны помочь нашим футболистам прогрессировать. Это наша работа и часть философии «Барселоны», - передает слова немецкого тренера Mundo Deportivo.

Флик возглавил каталонцев по завершении сезона-2023/2024. Специалист подписал контракт на два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик
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