Флик рассказал, какой игрок нужен «Барселоне»

«У меня хорошие отношения со спортивным директором клуба Деку. Я доволен его работой. Нам сейчас нужно создать более качественную команду. У нас много молодежи, думаю, команде нужен игрок, который умеет выигрывать матчи. Также мы должны помочь нашим футболистам прогрессировать. Это наша работа и часть философии «Барселоны», - передает слова немецкого тренера Mundo Deportivo.