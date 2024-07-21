В «Реале» удивлены поведением Мбаппе

Футболисты и персонал «Реала» были приятно удивлены поведением звездного новичка команды Килиана Мбаппе. Об этом рапортуют журналисты AS.

Игрокам и сотрудникам «королевского» клуба понравилось легкое общение с 25-летней звездой. В клубе охарактеризовали Мбаппе как скромного и сосредоточенного на работе футболиста. Кроме того, в стане «сливочных» отметили хороший уровень английского и испанского у новичка.

Мбаппе стал игроком «Реала» этим летом. Нападающий перешел в «королевский» клуб из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. Килиан подписал с испанцами долгосрочный трудовой договор на пять лет.