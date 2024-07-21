«Реал» решил, за сколько продаст Лунина

Украинский голкипер Андрей Лунин может уйти из мадридского «Реала» в текущее трансферное окно. Об этом рапортует газета Marca.

Согласно данным источника, руководство «королевского» клуба определилось с суммой отступных за трансфер футболиста. «Сливочные» хотят выручить с продажи вратаря порядка 30 миллионов евро. Срок действующего контракта между Луниным и мадридским грандом рассчитан до середины следующего года.

В прошлом сезоне Андрей вместе с «Реалом» стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА. Он долгое время был первым номером команды из-за травмы Тибо Куртуа.