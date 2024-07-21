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В «Бенфике» прокомментировали информацию о возвращении Фелиша

21 Июля 2024 • 05:38 Комментировать
Фамаликан
...
Бенфика
10.08 20:00

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, как известно, может вернуться в «Бенфику».

Главным претендентом на 24-летнего игрока ранее считалась «Барселона», за которую тот выступал в прошедшем сезоне на правах аренды, однако «сине-гранатовые» не намерены удовлетворять трансферный запрос «матрасников», а вариант с повторной арендой не устраивает мадридцев. Ситуацией может воспользоваться «Бенфика», заинтересованная в возвращении форварда.

«Переговоры продолжаются, но их не следует обсуждать публично. Нам нужны качественные игроки, и если мы сможем найти таковых среди тех, кто хорошо знаком со страной и местным футболом, то это будет преимуществом», – цитирует Football Espana главу лиссабонского клуба Руя Кошту.

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