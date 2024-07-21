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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может заменить Маркеса другим известным экс-игроком

21 Июля 2024 • 04:53 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
17.08 22:30

В «Барселоне» ищут замену Рафаэлю Маркесу, решившему покинуть должность тренера второй команды.

Мексиканец в ближайшее время займёт пост в тренерском штабе национальной команды своей страны. По сведениям журналиста Рохера Торельо, уход Маркеса застал врасплох спортивных руководителей «Барселоны» – теперь клубу необходимо в спешном порядке найти нового наставника для дубля. На эту должность сейчас рассматривается Жулиано Беллетти, возглавляющий юношеский состав «сине-гранатовых», а ранее ассистировавший Маркесу в команде «Б».

В бытность игроком Беллетти выступал за «Барселону» с 2004 по 2007 год. Именно бразильский экс-защитник забил победный гол в финале Лиги чемпионов – 2005/06 в ворота лондонского «Арсенала» (2:1).

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