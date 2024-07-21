Контракт Эндрика с «Реалом» официально вступил в силу – игроку исполнилось 18 лет

Нападающий Эндрик с сегодняшнего дня официально стал игроком мадридского «Реала».

«Королевский клуб» оформил трансфер бразильца ещё в конце позапрошлого года, однако, как и в случае с другими южноамериканцами, пополнить ряды команды он мог только с 18 лет. Сегодня, 21 июля, Эндрик отмечает 18-летие – таким образом, его контракт с «Реалом» теперь официально вступил в силу, отмечает Diario AS. Форвард был подписан за 60 млн евро, 25 из которых – бонусы.

Соглашение Эндрика с «Реалом» рассчитано до середины 2027 года. Ранее футболист выступал за родной для себя «Палмейрас», с которым дважды стал победителем бразильской Серии А.