Анчелотти ответил, когда уйдёт на пенсию

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, когда завершит тренерскую карьеру.

— Я не знаю, когда остановлюсь. Когда я надоем «Реалу», тогда подумаю, что делать дальше, — цитирует Анчелотти Madrid Zone.

65-летний итальянский специалист возглавляет «Реал» с 2021 года. В прошедшем сезоне тренеру удалось привести команду к чемпионскому титулу и победе в Лиге чемпионов. Кроме того, «сливочные» завоевали Суперкубок Испании.

Действующий контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до конца июня 2026 года.

Новый сезон «Реал» может начать с трофея, ведь 14 августа клубу предстоит разыграть Суперкубок УЕФА с «Аталантой».