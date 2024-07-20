Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти ответил, когда уйдёт на пенсию

20 Июля 2024 • 22:39 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, когда завершит тренерскую карьеру.

— Я не знаю, когда остановлюсь. Когда я надоем «Реалу», тогда подумаю, что делать дальше, — цитирует Анчелотти Madrid Zone.

65-летний итальянский специалист возглавляет «Реал» с 2021 года. В прошедшем сезоне тренеру удалось привести команду к чемпионскому титулу и победе в Лиге чемпионов. Кроме того, «сливочные» завоевали Суперкубок Испании.

Действующий контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до конца июня 2026 года.

Новый сезон «Реал» может начать с трофея, ведь 14 августа клубу предстоит разыграть Суперкубок УЕФА с «Аталантой».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 2
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Роналду определился с клубом, «Барселона» подпишет топового нападающего, а в сборной Англии будет фиктивный тренер – в главных слухах недели Как будет выглядеть состав «Реала» в сезоне-2024/25 УЕФА начал расследование в отношении игроков Испании после победы на Евро-2024 Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место «Реал» согласовал новый громкий трансфер «Манчестер Сити» подписывает звезду «Баварии»
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й
Спортивные новости
Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Июля
22:39 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил, когда уйдёт на пенсию
22:31 · Чемпионат Европы 2024
​Чемпион Формулы-1 восторгается игрой Ямаля
22:27 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Беллингем стал сюрпризом, но генетически он чемпион»
22:18 · Испания. Ла Лига
Анчелотти — о тренерских провалах: «Это были не неудачи, это был опыт»
22:10 · Испания. Ла Лига
Анчелотти не раскрыл, где будет играть Мбаппе
21:11 · Испания. Ла Лига
Маркес покинет «Барселону», чтобы стать тренером сборной слухи
19:27 · Испания. Ла Лига
Звёздный агент подталкивает Лунина к уходу из «Реала»
15:26 · Германия. Бундеслига
«Лейпциг» может отпустить Ольмо в «Барселону» по заниженной цене 3 слухи
14:56 · Испания. Ла Лига
Фелиш может вернуться в бывший клуб 1 слухи
14:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» ждёт предложение от «Аль-Хиляля» по Роке слухи
14:38 · Испания. Ла Лига
Ферстаппен: «Это будет трудный год для «Барселоны»
14:34 · Испания. Ла Лига
Звезда «Реала» Винисиус напугал посетителей музея в Нью-Йорке
14:08 · Испания. Ла Лига
У «Реала» есть серьёзная проблема 3
13:51 · Англия. Премьер-лига
Четыре футболиста оцениваются в 180 млн евро – трое играют в «Реале» 3
13:37 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» близок к подписанию Хави Лопеса
13:26 · Чемпионат Европы 2024
Экс-тренер Аргентины: «Дембеле играет как аутист, Мбаппе иногда такой же»
10:41 · Испания. Ла Лига
​Ривалдо: «Нико Уильямс - это хорошо, но для борьбы с «Реалом» нужно что-то ещё»
10:25 · Испания. Ла Лига
Мбаппе не сыграет в товарищеских матчах в США против «Барселоны»
09:31 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила купить сразу трёх игроков сборной Испании 2
09:12 · Испания. Ла Лига
​Борха Иглесиас сменил «Бетис» на «Сельту»
08:53 · Испания. Ла Лига
Васкес высказался о переходе Мбаппе в «Реал»
08:47 · Испания. Ла Лига
Куман рассказал, в чём «Реал» лучше «Барселоны» 2
08:06 · Англия. Премьер-лига
Назван самый дорогой футболист по общей сумме трансферов - это не Роналду и Мбаппе 1
05:08 · Испания. Ла Лига
Стало известно, как приход Мбаппе повлияет на позицию Беллингема
04:20 · Испания. Ла Лига
Купленному за 40 млн Роке пришлось тренироваться с молодёжным составом «Барселоны» 1
Все новости
Рекомендуем