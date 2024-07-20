Анчелотти: «Беллингем стал сюрпризом, но генетически он чемпион»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о полузащитнике команды Джуде Беллингеме.

— Беллингем стал сюрпризом, но генетически он чемпион. Тренировки могут дать много пользы игроку, но чтобы по-настоящему стать чемпионом, нужна генетика, — приводит слова Анчелотти Madrid Zone.

В прошлом сезоне 21-летний Беллингем принял участие в 42 матчах в составе «Реала», забил 23 гола и записал на свой счет 13 результативных передач.

Трудовой договор Беллингема с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 180 миллионов евро.