Анчелотти — о тренерских провалах: «Это были не неудачи, это был опыт»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о неудачных моментах своей карьеры.

— Я потерпел неудачи в «Ювентусе», «Наполи» и «Эвертоне»? Это были не неудачи, это был опыт, — цитирует Анчелотти Madrid Universal.

Напомним, итальянский специалист возглавляет «Реал» с 2021 года. По итогам прошлого сезона «сливочные» стали чемпионами Испании, выиграли Суперкубок страны и завоевали трофей Лиги чемпионов. Действующий трудовой договор Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.

Новый сезон испанской Ла Лиги подопечные Анчелотти начнут гостевым матчем против «Мальорки». Игра состоится 18 августа.