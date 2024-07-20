Анчелотти не раскрыл, где будет играть Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти получил вопрос о том, на какой позиции будет играть новичок команды Килиан Мбаппе.

— Где будет играть Мбаппе? Я найду для него место в команде, — приводит слова итальянского специалиста Madrid Universal.

Напомним, текущим летом 25-летний Мбаппе перебрался в «Реал» из «ПСЖ». Нападающий подписал трудовой договор со «сливочными» на пять лет.

Новый сезон «Реал» начнет матчем против итальянской «Аталанты» в рамках Суперкубка УЕФА. Игра между командами пройдет 14 августа. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.