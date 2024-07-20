Главный тренер молодёжной команды «Барселоны» Рафаэль Маркес покинет каталонский клуб. Об этом сообщает TUDN MEX.

По информации источника, 45-летний специалист войдет в тренерский штаб Хавьера Агирре в сборной Мексики, а в 2026 году возглавит национальную команду. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Напомним, Маркес работает в «Барселоне» с 2022 года. Текущим летом он рассматривался кандидатом на пост главного тренера основной команды, однако руководство «сине-гранатовых» остановило свой выбор на Хансе-Дитере Флике.

Стоит сказать, что недавно Маркес продлил контракт с «Барселоной» до лета 2025 года.