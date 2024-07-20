Звёздный агент подталкивает Лунина к уходу из «Реала»

В апреле голкипер «Реала» Андрей Лунин подписал контракт с агентством Polaris Sport, которое возглавляет известный Жорже Мендеш. Этот агент работает со многими звёздами мирового футбола, ранее в числе его клиентов был Криштиану Роналду.

Как сообщает портал Goal, ссылаясь на журналиста Ромена Молину, Мендеш пытается убедить Лунина покинуть «Реал» в летнее трансферное окно. Украинский вратарь имеет несколько вариантов продолжения карьеры, в частности вариант с переходом в «Челси». В последнее время слухи активно связывают 25-летнего Лунина с «пенсионерами».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Андрея Лунина в 25 миллионов евро.