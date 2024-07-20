Будущее нападающего Жоау Фелиша остаётся неопределённым и, как следствие, обсуждаемым. Футболист был бы не против остаться в «Барселоне», но каталонцам будет сложно договориться с «Атлетико» о новой аренде.

Как сообщает TodoFichajes, ссылаясь на авторитетного журналиста Фабрицио Романо, дело может дойти до возвращения Фелиша в «Бенфику», хотя сам 24-летний футболист предпочёл бы остаться в топовой лиге.

Если «Бенфика» продаст «ПСЖ» Жоау Невеша, то у лиссабонцев будут деньги на выкуп 50% прав на Жоау Фелиша.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Жоау Фелиша в 30 миллионов евро.