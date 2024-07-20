Бразильский нападающий «Барселоны» Витор Роке может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает Diario Sport, «Барселона» надеется получить предложение от саудовского «Аль-Хиляля» по 19-летнему форварду. По данным источника, каталонский клуб приложит все усилия, чтобы трансфер состоялся.

Напомним, Роке присоединился к «Барселоне» минувшей зимой, но закрепиться в составе ему не удалось. За это время нападающий появился на поле в 16 матчах с учетом всех турниров и отметился двумя забитыми голами.

Контракт Роке с «Барселоной» рассчитан до 2031 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.