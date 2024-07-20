Ферстаппен: «Это будет трудный год для «Барселоны»

Гонщик Формулы-1 и болельщик «Барселоны» Макс Ферстаппен высказался о предстоящем сезоне.

— Думаю, это будет трудный год. «Реал» очень усилился. Конечно, я всегда буду фанатом «Барселоны», но нужно объективно оценивать конкуренцию. Я думаю, что будет трудный сезон, но нужно верить, ведь никогда не знаешь, что случится после смены тренера, — приводит слова Ферстаппена Barca Universal.

Напомним, в прошлом сезоне «Барселона» финишировала на второй месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Летом в команде сменился тренер — вместо Хави Эрнандеса был назначен Ханс-Дитер Флик.

Новый сезон испанской Ла Лиги стартует 15 августа.