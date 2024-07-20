Звезда «Реала» Винисиус напугал посетителей музея в Нью-Йорке

В 2025 году в музее мадам Тюссо в Нью-Йорке появится восковая фигура нападающего «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора. Звёздный футболист накануне посетил этот музей, где разыгрывал людей.

Посетителям музея предлагалось сделать фото с восковой фигурой Винисиуса. На самом деле это был настоящий футболист. Когда люди подходили к Винисиусу и позировали для камеры, в какой-то момент бразилец начинал делать движения. Некоторые люди от неожиданности пугались, а кто-то просто смеялся. Разумеется, посетители не упустили возможность сделать фотографию с представителем «Реала».

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