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Чемпионат Испании. Ла Лига

Звезда «Реала» Винисиус напугал посетителей музея в Нью-Йорке

20 Июля 2024 • 14:34 Комментировать

В 2025 году в музее мадам Тюссо в Нью-Йорке появится восковая фигура нападающего «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора. Звёздный футболист накануне посетил этот музей, где разыгрывал людей.

Посетителям музея предлагалось сделать фото с восковой фигурой Винисиуса. На самом деле это был настоящий футболист. Когда люди подходили к Винисиусу и позировали для камеры, в какой-то момент бразилец начинал делать движения. Некоторые люди от неожиданности пугались, а кто-то просто смеялся. Разумеется, посетители не упустили возможность сделать фотографию с представителем «Реала».

Винисиус собрал 900 тысяч долларов на благотворительность – Мбаппе, Беллингем и Модрич поучаствовали

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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