Старт нового сезона не за горами, а у «Реала» есть серьёзная проблема с составом. Начо Фернандес уехал в Саудовскую Аравию, а Давид Алаба не вернётся в строй до второй половины осени. Таким образом, у «сливочных» есть только два признанных центральных защитника – Антонио Рюдигер и Эдер Милитао. Есть также вернувшийся из аренды Хесус Вальехо, но его игровой уровень вряд ли соответствует задачам «Реала».

Этим летом «Реал» мог подписать Лени Йоро, но борьбу за талантливого защитника выиграл «Манчестер Юнайтед». Плана Б у «сливочных» нет, и они сейчас думают только об использовании в центре обороны полузащитника Орельена Тчуамени, пишет TodoFichajes.