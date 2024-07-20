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«Реал Сосьедад» близок к подписанию Хави Лопеса

20 Июля 2024 • 13:37 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Райо Вальекано
18.08 20:00

«Реал Сосьедад» проявляет интерес к защитнику «Алавеса» Хави Лопесу. Об этом сообщает Diario de Noticias de Alava.

Отмечается, что стороны близки к заключению сделки. Сумма трансфера составит 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне 22-летний Лопес провёл за «Алавес» 34 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанского футболиста в 7,5 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занял шестое место в турнирной таблице и заслужил право выступать в Лиге Европы. Напомним, за эту команду выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

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