«Реал Сосьедад» близок к подписанию Хави Лопеса

«Реал Сосьедад» проявляет интерес к защитнику «Алавеса» Хави Лопесу. Об этом сообщает Diario de Noticias de Alava.

Отмечается, что стороны близки к заключению сделки. Сумма трансфера составит 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне 22-летний Лопес провёл за «Алавес» 34 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанского футболиста в 7,5 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занял шестое место в турнирной таблице и заслужил право выступать в Лиге Европы. Напомним, за эту команду выступает российский полузащитник Арсен Захарян.