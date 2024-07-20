Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя

Мадридский «Реал» может вновь обратиться к услугам звездного француза Зинедина Зидана. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Президент «королевского» клуба Флорентино Перес считает «Зизу» предпочтительным вариантом на замену итальянцу Карло Анчелотти. У специалиста действующий контракт со «сливочными» до середины 2026 года, но не исключено, что он может покинуть клуб летом 2025-го. Зидан, в свою очередь, готов в третий раз возглавить мадридскую команду.

Напомним, что под руководством французского специалиста «Реал» три раза подряд становился победителем Лиги чемпионов УЕФА и дважды выигрывал золото в Ла Лиге.

Зидан получил приглашение от «Реала»