​Ривалдо: «Нико Уильямс - это хорошо, но для борьбы с «Реалом» нужно что-то ещё»

Бывшая звезда каталонской «Барселоны», Ривалдо, прокомментировал трансфер Нико Уильямса, одного из главных героев прошедшего чемпионата Европы, ставшего бенефисом испанской сборной. Ривалдо похвалил «Барсу», но призвал не ограничиваться одним Уильямсом.

- Я очень люблю «Барселону», но надо признать - «Реал» сейчас имеет преимущество. Нужны ещё пара приобретений, чтобы бросить вызов мадридскому «Реалу» и снова стать командой, которая зажигает и восхищает, - цитирует слова Ривалдо derbyderbyderby.it.

Напомним, что испанский чемпионат стартует 15 августа, в первом туре «Барселоне» предстоит сыграть на выезде с «Валенсией».