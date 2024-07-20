Мбаппе не сыграет в товарищеских матчах в США против «Барселоны»

Французский новобранец мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не сыграет против «Барселоны» в летнем турне своего клуба по Соединённым Штатам Америки.

Причины две - во-первых, игроку нужно залечить травму носа, полученную на Евро-2024. Во-вторых, клуб выделил дополнительный отпуск для игроков, которые пробились в полуфинал или даже выше чемпионата Европы и Кубка Америки в составе своих национальных команд.

И это не только Килиан Мбаппе, если мы говорим о мадридском «Реале», а также Эдуардо Камавинга. Джуд Беллингем, Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени. Все они вернутся в расположение клуба лишь к середине августа.