Это Мбаппе зависит от «Реала», его переход не повлияет на атмосферу и результат команды

Во многих СМИ фигурирует мнение, что переход Мбаппе в «Реал» может плохо повлиять на атмосферу в команде и результаты. В качестве аргумента приводится то, что игрок требует к себе повышенного внимания, и это будет иметь определённые последствия. Данное мнение мне понятно, так как я и сам задавался таким вопросом. И мой ответ на него однозначный – конечно же не повлияет.

Целый ряд великих игроков прошёл через «Реал». Примеров тьма: Роналду, Роналдо, Зидан, Роберто Карлос, Бекхэм… И приход Мбаппе для такого клуба не является чем-то из ряда вон выходящим. Возьмём историю «сливочных» и Рона. Сколько раз Криштиану взял ЛЧ после отъезда из Мадрида? Ноль. А вот «Реал» без португальца брал два раза титул лучшей команды Европы.

В ситуации с переходом Килиана в зависимой ситуации находится сам француз. Если он не поймёт, что в Мадриде он один из, а не единственный, то его карьера пойдёт на спад. Подумайте, куда может пойти Мбаппе, если у него не сложится в «Реале»? Дорога домой ему закрыта, так как там взять ЛЧ невозможно, а ведь он именно поэтому и ушёл из «ПСЖ». Англия? Возможно. Но там настолько интенсивный футбол, что туда французский вундеркинд может и не захотеть. Далеко не факт, что тот же «МС» захочет его приобрести. Другие английские гранды не смогут постоянно претендовать на победу в Лиге чемпионов. Если говорить о Германии, то видится вариант с «Баварией». Даже в теории мы видим, что у Килиана вариантов будет мало.

Именно француз зависит от «Реала», а не наоборот. «Сливочные» побеждали без него, могут выигрывать с ним и играть дальше без Килиана. А вот выиграет ли что-то серьёзное Мбаппе на клубном уровне – большой вопрос. Мне кажется, что переход был с той целью, чтобы лидер сборной Франции мог каждый сезон бороться за титул победителя ЛЧ. Круто, когда ты победитель ЧМ. Но ещё лучше, если, помимо мундиаля, ты имеешь и главный европейский титул клубного футбола.

Заострим внимание и на амбиции Килиана на «Золотой мяч». Он его получит, но при условии, что не будет так сильно концентрироваться на этой цели. Если Мбаппе не будет рефлексировать, станет набирать свои результативные баллы, брать титулы, спокойно играть в основном составе, то награда найдёт своего героя. Не забываем, что со сборной он стабильно на автопилоте доходит минимум до полуфинала. Следовательно, в чётные годы у Килиана шансы на «Золотой мяч» будут заметно возрастать.

Французский вундеркинд талантлив – этого не отнять. И чтобы выйти на новый уровень, ему нужно быть просто спокойным внутри и делать то, что он умеет. И по-настоящему Мбаппе сможет выделиться в «Реале», если он не захочет выделиться. Вот такой парадокс.

Антон Карасевич