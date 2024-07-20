«Барселона» решила купить сразу трёх игроков сборной Испании

«Барселона» хочет усилить свой состав сразу тремя футболистами национальной сборной Испании, об этом информирует инсайдер Адриан Санчес.

Согласно сведениям журналиста, руководство каталонского топ-клуба планирует подписать полузащитников Дани Ольмо и Микеля Мерино, а также вингера Нико Уильямса. Последний близок к подписанию трудового соглашения с «сине-гранатовыми».

Напомним, что сборная Испании стала чемпионом Европы на турнире в Германии. В финальном поединке «красная фурия» отпраздновала победу над командой Англии со счетом 2:1. Уильямс забил один из голов в этой встрече.