​Борха Иглесиас сменил «Бетис» на «Сельту»

Форвард севильского «Бетиса» Борха Иглесиас решил сменить клуб и перебраться в противоположную сторону Испании - на северо-запад, в Виго. Там он будет выступать за «Сельту». Речь идёт об арендном соглашении - с трудом спасшийся в прошлом сезоне от вылета клуб не располагает возможностями для полноценной покупки.

Сам Борха в прошлом уже успел поиграть в составе «Сельты», хотя тогда провёл за клуб только два матча. Однако его предыдущим клубом был леверкузенский «Байер» - тот самый, что впервые в своей истории стал чемпионом Германии в прошлом сезоне. В нём Борха провёл вторую половину прошлого сезона.