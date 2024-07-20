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​Борха Иглесиас сменил «Бетис» на «Сельту»

20 Июля 2024 • 09:12 Комментировать

Форвард севильского «Бетиса» Борха Иглесиас решил сменить клуб и перебраться в противоположную сторону Испании - на северо-запад, в Виго. Там он будет выступать за «Сельту». Речь идёт об арендном соглашении - с трудом спасшийся в прошлом сезоне от вылета клуб не располагает возможностями для полноценной покупки.

Сам Борха в прошлом уже успел поиграть в составе «Сельты», хотя тогда провёл за клуб только два матча. Однако его предыдущим клубом был леверкузенский «Байер» - тот самый, что впервые в своей истории стал чемпионом Германии  в прошлом сезоне. В нём Борха провёл вторую половину прошлого сезона.


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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Сельта Борха Иглесиас ещё теги
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