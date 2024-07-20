Васкес высказался о переходе Мбаппе в «Реал»

«Мбаппе – особенный футболист, один их тех, кому суждено выступать за «Реал». Трансфер Килиана – нечто особенное. Впереди у нас захватывающий сезон. В команде сейчас много классных игроков: Винисиус, Родриго, Беллингем…» - передает слова испанского футболиста AS.