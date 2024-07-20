Васкес высказался о переходе Мбаппе в «Реал»

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес высказался о переходе в «королевский» клуб звездного французского нападающего Килиана Мбаппе.
«Мбаппе – особенный футболист, один их тех, кому суждено выступать за «Реал». Трансфер Килиана – нечто особенное. Впереди у нас захватывающий сезон. В команде сейчас много классных игроков: Винисиус, Родриго, Беллингем…» - передает слова испанского футболиста AS.
Ранее было объявлено, что Васкес заключил с «королевским» клубом трудовое соглашение до лета 2025 года.
Мбаппе присоединился к «сливочным» этим летом. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на пять лет.
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