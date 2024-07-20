Куман рассказал, в чём «Реал» лучше «Барселоны»

«Реал» во многом лучше «Барселоны». Сейчас в каталонском клубе много юных дарований, таких как Ямаль, Педри, Гави. Но команде также нужны такие футболисты, как Килиан Мбаппе, которые могут перевернуть ситуацию на поле в твою пользу», - передает слова нидерландца AS.