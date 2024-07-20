Стало известно, как приход Мбаппе повлияет на позицию Беллингема

Карло Анчелотти придётся пересмотреть тактические построения мадридского «Реала» после прихода Килиана Мбаппе.

В прошедшем сезоне итальянский наставник использовал Джуда Беллингема на позиции атакующего полузащитника (или даже «ложной девятки») с подключениями в чужую штрафную, чтобы компенсировать отсутствие чистого форварда в стартовом плане. Англичанин блестяще исполнил новую для себя роль, отметившись 23 голами и 13 ассистами в 42 матчах «сливочных».

Теперь в команде есть Килиан Мбаппе, который займёт позицию форварда, а вот расположение Беллингема претерпит изменения. Согласно сведениям Sport, 21-летний хавбек отныне будет играть глубже – в центре полузащиты. При этом Джуду позволят свободно перемещаться при атаке, как это было и в дебютном сезоне в Мадриде.