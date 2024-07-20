Купленному за 40 млн Роке пришлось тренироваться с молодёжным составом «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Витор Роке испытывает трудности с адаптацией в команде.

Каталонский гранд приобрёл 19-летнего форварда у «Атлетико Паранаэнсе» в январе, заплатив около 40 млн евро. Многообещающему игроку не удалось пробиться в основной состав «сине-гранатовых» при Хави Эрнандесе, и его перспективы при Хансе-Дитере Флике также остаются неопределёнными.

По сообщениям Sport, на недавней тренировке, когда футболистов «Барселоны» разделили на группы для игры в «рондо», Роке был отправлен к представителям молодёжного состава. Это вполне нормальное явление, учитывая возраст бразильца, но довольно странно, если брать во внимание его статус и сумму, которую каталонский гранд потратил на трансфер.