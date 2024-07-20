Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Видаль назвал десятку лучших клубов 2024 года: «Бавария» – третья, «Барселона» – четвёртая

20 Июля 2024 • 04:03 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
17.08 22:30

Известный чилийский полузащитник Артуро Видаль составил свой рейтинг лучших клубов текущего года.

На первое место 37-летний футболист «Коло-Коло» поставил мадридский «Реал», выигравший Лигу чемпионов. Вторым в списке Видаля стал «Манчестер Сити», а третья строчка осталась за «Баварией», цвета которой хавбек представлял с 2015 по 2018 год. Далее следует ещё один бывший клуб чилийца – «Барселона». К слову, «Ювентус», в котором игрок также выступал, расположился в его рейтинге на шестом месте, следом за «ПСЖ».

«Челси», «Ливерпуль», «Милан» и «Манчестер Юнайтед» оказались на позициях с седьмой по десятую, а вот для леверкузенского «Байера» – первого европейского клуба Артура Видаля – места в десятке не нашлось.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Бавария Барселона Манчестер Сити Артуро Видаль ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Июля
04:03
Видаль назвал десятку лучших клубов 2024 года: «Бавария» – третья, «Барселона» – четвёртая
02:51
«Барселона» начала переговоры по звезде сборной Испании Ольмо
19 Июля
07:05
Педри назвал свои цели после триумфа на Евро 1
06:45
«Барселона» не намерена продавать Гюндогана
05:32
Травмированный Педри рассказал о своём состоянии
02:00
Футболки Ямаля стали самыми продаваемыми в «Барселоне» с огромным отрывом
00:40
«Барселона» может продать звёздного игрока в случае прихода Ольмо
00:10
Агент Ямаля выдвинул требование Лапорте 1
17 Июля
06:20
Игроки «Барселоны» недовольны высказываниями Лапорты о Нико Уильямсе 2
02:07
«Барселона» видит в Нико Уильямсе своего Мбаппе
01:39
Деку хотел пригласить в «Барселону» игрока «Манчестер Юнайтед»
15 Июля
22:41
Нико Уильямс согласится на сокращение зарплаты ради скорейшего перехода в «Барселону» 2
22:19
«Барселона» приняла решение по Араухо, надолго выбывшему из-за травмы 1
13 Июля
23:31
«Барселона» может продать нападающего за 25 млн евро 1
23:00
Два игрока «Барселоны» удивили Флика на первых тренировках
22:25
Иньиго Мартинес не намерен разрывать контракт с «Барселоной»
02:17
Ямаль рассказал, звал ли его Карвахаль в «Реал»
01:58
Ямаль: «Мне бы хотелось выступать в одной команде с Месси в будущем»
00:20
«Барселона» отложила все дела, чтобы закрыть сделку по звезде сборной Испании
12 Июля
23:16
«Барселона» попросила Фелиша подождать
22:21
Канселу решил, в каком клубе хочет играть
11 Июля
02:46
Экс-кандидат на пост президента «Барселоны»: «Я бы не променял Ямаля на Мбаппе» 2
10 Июля
23:41
«Барселона» посоветовала защитнику искать новый клуб
22:54
«Бенфика» обратилась с просьбой к Фелишу
08 Июля
01:44
«Жирона» вернёт Ромеу из «Барселоны» только при одном условии
01:16
Стало известно, от чего зависит будущее Роке в «Барселоне»
00:08
Ольмо: «Желаю Флику успехов в «Барселоне»
07 Июля
23:48
«Барселона» начнёт сезон без двух важных защитников
23:07
«Арсенал» отказался от подписания игрока «Барселоны»
22:38
Стало известно, насколько серьёзна травма Араухо
22:30
Новичок «Байера» признался, что был готов перейти в «Барселону»
00:59
Два клуба Серии А готовы поспорить за Ленгле из «Барселоны»
06 Июля
23:24
Флик принял решение по Эрику Гарсии, которого связывали с уходом из «Барселоны»
05 Июля
04:05
Важный игрок «Барселоны» рискует пропустить предсезонную подготовку
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Как будет выглядеть состав «Реала» в сезоне-2024/25 Беллингема не уважают в сборной Англии, с ним дружит только один игрок Нико Уильямс готов перейти только в один клуб «Реал» согласовал новый громкий трансфер Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место В Аргентине уволили заместителя министра из-за Месси
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании
Спортивные новости
Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Июля
05:08 · Испания. Ла Лига
Стало известно, как приход Мбаппе повлияет на позицию Беллингема
04:20 · Испания. Ла Лига
Купленному за 40 млн Роке пришлось тренироваться с молодёжным составом «Барселоны»
04:03 · Испания. Ла Лига
Видаль назвал десятку лучших клубов 2024 года: «Бавария» – третья, «Барселона» – четвёртая
03:44 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» запланировал подписание сразу двух чемпионов Европы
03:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает двух именитых игроков в качестве альтернативы Угарте
03:04 · Испания. Ла Лига
В «Реале» определились с планами по новому центральному защитнику
02:51 · Германия. Бундеслига
«Барселона» начала переговоры по звезде сборной Испании Ольмо слухи
02:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказался от подписания звезды «Барселоны»
01:40 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» выиграл борьбу за Тодибо у двух топ-клубов
19 Июля
22:59 · Испания. Ла Лига
«Барселона» снизила ценник на Рафинью слухи
21:30 · Италия. Серия А
«Интер» арендовал испанского защитника 1 официально
19:19 · Испания. Ла Лига
«Захарян получает игровое время в кредит» — Корнеев
18:37 · Испания. Ла Лига
Винисиус собрал 900 тысяч долларов на благотворительность – Мбаппе, Беллингем и Модрич поучаствовали
18:29 · Испания. Ла Лига
Куман: «Мечтаю вернуться в «Барселону», но только при другом президенте»
17:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может использовать кредит для трансфера Уильямса слухи
16:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и Лунин: предложения пока не было, Кепа ожидает
15:58 · Испания. Ла Лига
Дасаев: «Мамардашвили может дорасти до уровня Нойера»
15:54 · Испания. Ла Лига
Педри одним словом ответил на предположение о новом чемпионстве «Реала»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Эмери попросил «Астон Виллу» купить игрока «Барселоны» 2 слухи
14:39 · Испания. Ла Лига
​Дилейни покинул «Севилью»
14:39 · Италия. Серия А
«Реал» может бесплатно подписать игрока сборной Франции 6
14:11 · Испания. Ла Лига
«Реал» сообщил, когда пройдёт презентация Эндрика
14:07 · Испания. Ла Лига
Клуб Моуринью договорился с Эн-Несири
14:01 · Англия. Премьер-лига
Лунин близок к переходу из «Реала» в «Челси» слухи
13:05 · Испания. Ла Лига
Куман: «Легенды ничего не значат для руководства «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем