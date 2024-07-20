Видаль назвал десятку лучших клубов 2024 года: «Бавария» – третья, «Барселона» – четвёртая

Известный чилийский полузащитник Артуро Видаль составил свой рейтинг лучших клубов текущего года.

На первое место 37-летний футболист «Коло-Коло» поставил мадридский «Реал», выигравший Лигу чемпионов. Вторым в списке Видаля стал «Манчестер Сити», а третья строчка осталась за «Баварией», цвета которой хавбек представлял с 2015 по 2018 год. Далее следует ещё один бывший клуб чилийца – «Барселона». К слову, «Ювентус», в котором игрок также выступал, расположился в его рейтинге на шестом месте, следом за «ПСЖ».

«Челси», «Ливерпуль», «Милан» и «Манчестер Юнайтед» оказались на позициях с седьмой по десятую, а вот для леверкузенского «Байера» – первого европейского клуба Артура Видаля – места в десятке не нашлось.