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«Атлетико» запланировал подписание сразу двух чемпионов Европы

20 Июля 2024 • 03:44 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Райо Вальекано
18.08 20:00

Мадридский «Атлетико» рассчитывает усилиться двумя футболистами «Реал Сосьедада» и сборной Испании.

Как известно, «матрасники» близки к подписанию центрального защитника Рубена ле Нормана. По обновлённой информации инсайдера Маттео Моретто, мадридский клуб готов включить в сделку по 27-летнему игроку его одноклубника Микеля Мерино, также ставшего чемпионом Европы в составе сборной Испании. «Реал Сосьедад» рассмотрит возможность продажи 28-летнего хавбека, поскольку его контракт истекает через год.

По версии портала Transfermarkt, стоимость ле Номана составляет 40 млн евро, а Мерино оценивается в 50 млн. Интерес к последнему проявляют «Барселона» и лондонский «Арсенал».

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РЕАЛ СОСЬЕДАД РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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