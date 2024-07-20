«Атлетико» запланировал подписание сразу двух чемпионов Европы

Мадридский «Атлетико» рассчитывает усилиться двумя футболистами «Реал Сосьедада» и сборной Испании.

Как известно, «матрасники» близки к подписанию центрального защитника Рубена ле Нормана. По обновлённой информации инсайдера Маттео Моретто, мадридский клуб готов включить в сделку по 27-летнему игроку его одноклубника Микеля Мерино, также ставшего чемпионом Европы в составе сборной Испании. «Реал Сосьедад» рассмотрит возможность продажи 28-летнего хавбека, поскольку его контракт истекает через год.

По версии портала Transfermarkt, стоимость ле Номана составляет 40 млн евро, а Мерино оценивается в 50 млн. Интерес к последнему проявляют «Барселона» и лондонский «Арсенал».