В «Реале» определились с планами по новому центральному защитнику

Мадридский «Реал» потерпел неудачу в борьбе за центрального защитника Лени Йоро.

«Сливочные» давно планировали трансфер 18-летней восходящей звезды из «Лилля», но француза увёл «Манчестер Юнайтед», заплативший как минимум вдвое больше, чем предлагали мадридцы. По утверждениям инсайдера Фабрицио Романо, в «Реале» нет никакой паники после срыва сделки по Йоро. Гранд Ла Лиги рассмотрит возможность подписания нового центрального защитника, если до закрытия трансферного окна появятся привлекательные варианты, в ином же случае «королевский клуб» просто не станет никого приобретать.

Напомним, что по окончании прошлого сезона «Реал» покинул капитан Начо Фернандес. В Лени Йоро победители Лиги чемпионов видели преемника испанца.