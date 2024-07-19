Бразильский вингер Рафинья Диас может покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно.

Как утверждает Diario Sport, каталонский клуб готов отпустить 27-летнего футболиста за 50 миллионов евро. По данным источника, Рафинья хочет продолжить карьеру в АПЛ.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» могут расстаться со своим игроком, если получат предложение в размере 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Рафинья появился на поле в 37 встречах с учетом всех турниров, забил десять мячей и записал на свой счет 13 ассистов.

Контракт бразильского вингера с «Барселоной» рассчитан до середины 2027 года.