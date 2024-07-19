«Захарян получает игровое время в кредит» — Корнеев

Экс-игрок «Барселоны» Игорь Корнеев высказался об игре российского хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Очень надеюсь, что он начнет давать статистику в новом сезоне! Пока он получает время на поле в кредит, не давая ничего взамен!» — заявил Корнеев Metaratings.

Напомним, Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из «Динамо» прошлым летом. В составе испанского коллектива 21-летний россиянин принял участие в 40 встречах, забил один мяч и записал на свой счет два ассиста.

Трудовое соглашение Захаряна с «Реал Сосьедадом» рассчитано до 2029 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 18 миллионов евро.